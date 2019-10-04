Jeotermal hastane ile cazibe merkezi olmayı hedefliyorlar

04.10.2019 11:26

Jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 148 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Kapadokya'yı ziyaret eden yabancı turistleri de kente çekerek sağlık turizminde cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Jeotermal kaynak suyunun kullanılması hedeflenen, şehir dışından gelecek hastalara da hizmet verecek halde planlanan hastane ile, İç Anadolu Bölgesi'ne ve Kapadokya'yı ziyarete gelen yabancı turistlere sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve Sporcu Sağlığı Merkezi'nin de içinde olacağı hastanenin eğitim bloğunda, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri eğitim görmeye başladı.

Hastanede görev yapacak sağlık personelinin sertifikasyon çalışmaları da tamamlandı. Açılışa hazır hale getirilen hastanenin kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor.

Bölgesel kalkınmaya katkı verecek

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 148 yataklı hastaneyi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerini jeotermal ve tarımda pilot olarak seçmesinin ardından bölgesel kalkınmaya katkı verecek şekilde planladıklarını söyledi.

Kırşehir'de büyük bir jeotermal tedavi imkanı olduğunu belirten Karakaya, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla hastanenin temelini 2016 yılında attıklarını, hızlı bir çalışma döneminin ardından burayı açılışa hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Karakaya, hastane inşaatının bittiğini ve kısa sürede hasta kabulü yapacaklarını dile getirerek, "Başka binada hizmet veren 38 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Merkezimizi en kısa sürede buraya taşıyarak hastanemizin açılışını en kısa sürede tamamlayacağız. Şu anda kabul sürecindeyiz." dedi.

Özellikle Ankara, Kayseri, Konya gibi şehirlere ve Kapadokya gibi turizm merkezlerine yakınlığı nedeniyle, hastaneyi sağlık turizmi açısından değerlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, "YÖK'ün pilot projesi kapsamında iki projemiz de merkez olarak burada hizmet vermeye başlayacak. Bunlardan birisi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi diğeri ise Sporcu Sağlığı Merkezi. Bunlarla ilgili sertifikasyon süreçleri ve hocalarımızın eğitimleri tamamlandı. Hastanenin devriyle bu iki merkez harekete geçirilerek başta Kayseri ve Ankara'dan olmak üzere Türkiye'den buraya hasta çekmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Avrupalı turistleri Kırşehir'e çekme çalışmaları

Karakaya, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki turistlerin sağlık turizmi kapsamında Kırşehir'in kaplıca tedavisine yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz sağlık turizminde marka olmak. Kapadokya turlarına, Kırşehir'i de kaplıca tedavisinde ekleterek bir konsept halinde şehrimizi sağlık turizmine açmak için Avrupa'da görüşmeler gerçekleştirdik. Hastanenin temelini attıktan sonra sağlık turizmine hazırlanışıyla ilgili Avrupa'da birçok görüşme yaptık. Kapadokya'ya gelen turistlerin, Kırşehir'deki hastanemizde jeotermalin faydalarından istifade ederek tedavisini yaptırdıktan sonra ülkesine dönmesi sağlanacak. Bu da bizim sağlık turizmindeki hedefimizi gerçekleştirecek."

Kaynak: AA