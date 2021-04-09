Jeotermal Enerji Derneği Başkanlığı'na Ali Kındap seçildi
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Jeotermal Enerji Derneği Başkanlığı'na Ali Kındap seçildi

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Jeotermal Enerji Derneği Başkanlığı'na Ali Kındap seçildi

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Kındap seçildi.

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Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Kındap seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, JED'in ilk olağan genel kurulu 7 Nisan'da İstanbul Raffles Otel'de yapıldı.

Genel kurul toplantısında JED'in yönetim, denetim ve etik kurulu üyeleri de belirlenirken, toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da çevrimiçi katıldı. Kurulda yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilen Kındap, jeotermal enerjinin entegre kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir ekonomik kazanım sağlanacağını kaydetti.

Kındap, bu sayede milyonlarca konutun ısıtılabileceğine, yüz binlerce dekar modern serada tarımsal üretimin artırılabileceğine ve istihdama hatırı sayılır oranda katkı sağlanabileceğine işaret ederek "Jeotermal enerji teşvik edilirse yenilenebilir enerji kaynakları arasında hak ettiği konuma ulaşacak ve yatırımcısından ülke ekonomisine kadar herkese fayda sağlayacaktır. Jeotermal her şeyden önce yenilenebilir bir enerji kaynağı. Jeotermal enerji doğru uygulamalarla pek çok alanda gelir yaratan, tarım, turizm, enerji ve benzeri sektörleri destekleyen, ekonomiye güç veren, üstelik tüm bunları çevreye ve insana zarar vermeden yapmaya olanak tanıyan, çok ciddi potansiyeli olan bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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