Jeotermal birim fiyatlarına zam yapılmadı KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi Anonim Şirketi, kış döneminde jeotermal birim fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi Anonim Şirketi, kış döneminde jeotermal birim fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu.

Termal Turizm ve Sanayi Anonim Şirketinden yapılan açıklamada, "2019/2020 kış sezonunda uygulanan jeotermal birim fiyatlarına, dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını ve bunun oluşturduğu ekonomik şartlar da dikkate alınarak zam yapılmaması kararlaştırılmıştır"denildi.

Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ve yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Şirketimizce jeotermal enerji ile ısıtılan Resmi Kurum binaları için metre kare ısıtma bedeli KDV dahil 16,41 lira, konutlar için metre kare ısıtma bedeli KDV dahil 13,29 lira ve işyerleri için metre kare ısıtma bedeli KDV dahil 14,82 lira olarak uygulanmaya devam edilecektir. Abonelerin hesaplanacak ısıtma bedellerinin tamamını Ekim 2020 ayı sonuna kadar peşin ödemeleri halinde ise yüzde 5 iskonto uygulanacaktır. Öteden beri uygulana geldiği gibi ısıtma bedellerini taksitler halinde ödemek isteyenler; Eylül 2020 ayı içerisinde ferdi kullanım şartnamelerini yenileyerek her taksit karşılığında senet vermek suretiyle, ilk taksiti Eylül 2020 ayı içerisinde olmak üzere yıllık ısıtma bedellerini aylık 5 eşit taksitte ödeyebileceklerdir. Buna göre 100 metre kare konutun taksitleri Eylül 2020 – Ocak 2021 aylarında ödenecek, aylık her taksit tutarı 265,80 lira olacaktır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA