Jeoradar si·stemi· 2021 yilinda hedefe ulaşti

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu jeoradar sistemiyle birlikte yer altının röntgeni çekiliyor.

Yapılan çalışmayla birlikte yer altında bulunan hatların tespiti yapılıyor.

Bu kapsamda, 2021 yılında jeoradar sistemiyle;

Organize Sanayi Bölgesi dahil toplam 192. 358 metrekare alan sayısallaştırıldı.

80 kez su kanal ekipleri ile hat tespit çalışması yapıldı. 1 Bulancak, 1 Keşap, 2 Görele, 5 Dereli olmak üzere 9 kez ilçelerde ve 1 kez Çavuşlu Beldesi'nde hat tespit çalışması gerçekleştirildi. 33, 851 metre içme suyu borusu ölçümü, 6. 079 metre telekom hattı ölçümü, 4. 214 metre doğalgaz borusu ölçümü, 11. 644 metre kanal borusu ölçümü, 15. 475 metre elektrik hattı ölçümü yapıldı.

Su, kanal, telekom, doğalgaz ve elektrik hatlarında toplamda 66, 082 metre hat sayısallaştırması yapılarak veriler bilgisayar ortamında haritalandırıldı.

KOLAYLIK SAĞLIYOR

Jeoradar uygulaması ile yer altında bulunan belediyeye ait kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatları ile diğer kurumların hatlarının (elektrik, doğalgaz, telekom) tespiti yapılırken, kayıp rögar ve kayıp vanalara da ulaşılıyor. Uygulamayla birlikte tüm hatların konumları, çapları, cinsi ve uzunlukları belirlenerek, şehrin mevcut altyapısı artık daha kontrollü hale geliyor. Boruların güzergahı noktasal olarak tespit edilirken, yapılacak bir çalışmaya büyük kolaylık getiriyor. Yanlış noktayı kazma riski ortadan kalkıyor ve yer altındaki hatların konumu sistemden görüleceği için, yapılacak bir çalışmanın daha sağlıklı ve daha güvenli yürütülebilmesinin önü açılıyor.

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