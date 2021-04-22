Jeopark Kula'nın Efeler Ligi hedefi gelecek sezona kaldı
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Jeopark Kula'nın Efeler Ligi hedefi gelecek sezona kaldı

Jeopark Kula'nın Efeler Ligi hedefi gelecek sezona kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Efeler Ligi'ne yükselme müsabakalarının final maçları kapsamında Yeni Kızıltepespor ile mücadele ecen Jeopark Kula Belediyespor, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Efeler Ligi'ne yükselme müsabakalarının final maçları kapsamında Yeni Kızıltepespor ile mücadele ecen Jeopark Kula Belediyespor, rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuca göre Yeni Kızıltepespor Efeler Ligi'ne yükselirken, Jeopark Kula Belediyespor'un Efeler Ligi hedefi gelecek sezona kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, normal sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak Efeler Ligi'ne yükselebilmek için Play-Off müsabakaları oynamaya hak kazanmıştı. Play-Off turlarının yarı final maçlarında da başarılı bir performans sergileyen Manisa temsilcisi, final turların ilk maçında akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etmişti. Final turlarının ikinci gününde Cizre Belediyespor'a 3-0 kaybeden Jeopark Kula, finalin son maçında Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstünlük kuramayan Jeopark Kula, Mardin temsilcisi rakibine de 3-0 kaybederek Efeler Ligi hedefine ulaşamadı. Bu sonuca göre Yeni Kızıltepespor Efeler Ligi'ne yükseldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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