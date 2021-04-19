Jeopark Kula için finaller başlıyor

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada, Play-Off yarı finali ise 2'nci basamakta tamamlayarak adını finallere yazdıran Jeopark Kula Belediyespor'un şampiyonluk yolundaki kritik maçları yarın Ankara'da başlayacak.

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada, Play-Off yarı finali ise 2'nci basamakta tamamlayarak adını finallere yazdıran Jeopark Kula Belediyespor'un şampiyonluk yolundaki kritik maçları yarın Ankara'da başlayacak. Başkent Voleybol Salonu'ndaki ilk maçında Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak Kula ekibi, çarşamba günü Cizre Belediyespor, perşembe günü ise Yeni Kızıltepespor'la kozlarını paylaşacak. Jeopark Kula Belediyespor, iki galibiyet alması halinde yeni sezonda Manisa'yı Axa Sigorta Efeler Ligi'nde temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı