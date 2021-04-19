Jeopark Kula için finaller başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jeopark Kula için finaller başlıyor

Jeopark Kula için finaller başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada, Play-Off yarı finali ise 2'nci basamakta tamamlayarak adını finallere yazdıran Jeopark Kula Belediyespor'un şampiyonluk yolundaki kritik maçları yarın Ankara'da başlayacak.

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada, Play-Off yarı finali ise 2'nci basamakta tamamlayarak adını finallere yazdıran Jeopark Kula Belediyespor'un şampiyonluk yolundaki kritik maçları yarın Ankara'da başlayacak. Başkent Voleybol Salonu'ndaki ilk maçında Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak Kula ekibi, çarşamba günü Cizre Belediyespor, perşembe günü ise Yeni Kızıltepespor'la kozlarını paylaşacak. Jeopark Kula Belediyespor, iki galibiyet alması halinde yeni sezonda Manisa'yı Axa Sigorta Efeler Ligi'nde temsil edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jeopark Kula için finaller başlıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:19:30. #1.14#

title