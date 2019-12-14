Jeopark Kula, Düzce'ye set vermedi

14.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:27

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 10.haftada evinde ağırladığı 1881 Düzce Belediyespor'a set vermeden galip geldi. Ligdeki galibiyet serisini 3'e çıkaran Jeopark Kula Belediyespor, ilk devrenin bitimine bir hafta kala ligin zirvesine iyice yaklaştı.



Jeopark Kula Belediyespor, ligin 10. haftasında evinde 1881 Düzce Belediyespor'u ağırladı. Kula Spor Salonunda oynanan mücadelede üstünlüğü elden bırakmayan Kula temsilcisi, Düzce temsilcisine set vermeden galip geldi. Maçın ilk setine hızlı başlayan Jeopark Kula, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti 25-23 aldı. İkinci sete de hızlı başlayan Kula temsilcisi, ikinci setin teknik molasını 12-9, seti de 25-18 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette tamamen üstünlük kuran ve seyircisi önünde göz dolduran bir performans sergileyen Jeopark Kula, son teknik molayı 12-6, seti de 25-19 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.



Maçın ardından açıklama yapan Jeopark Kula Belediyespor'un Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, ligde oynadıkları son 3 maçtan galip ayrılarak güzel bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Ligin bitimine 1 hafta kala güzel bir galibiyet aldıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, son hafta Bursa deplasmanından da galibiyetle dönerek, ilk devreyi 4'lü galibiyet serisi ile tamamlamak istediklerini ifade etti.



Ligin 10. haftasında alınan sonuca göre, puanını 21'e çıkaran Jeopark Kula Belediyespor 4'üncü sıraya yükselirken, 1881 Düzce Belediyespor ise 14 puanla 6'ncı sırada kaldı. - MANİSA

Kaynak: İHA