Jeopark Kula Belediyespor, yoluna devam ediyor

28.08.2019 15:52

TVF 2019-20 Voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek Jeopark Kula Belediyespor, yeni sezonda yola devam ediyor.

Yeni sezon fikstür çekimleri öncesinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile bir araya gelen Jeopark Kula Belediyepor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, voleybol takımının yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Son günlerde basında yer alan 'Jeopark Kula Belediyespor, Lige Katılamıyor' başlıklı haberlerin dikkate alınmaması gerektiğinin altını çizen Kulüp Başkanı Yılmaz; " Jeopark Kula Belediyespor, 2016-17 sezonunda Türkiye'nin voleybolda en prestijli ligi olan Efeler Ligi'ne çıkma başarısı göstererek dev kulüplerle mücadele etmiş voleybol camiasındarüştünü ispatlamışbir kulüptür. Kulüp adına eğer bir açıklama yapılıyorsa bunu Kulüp Yönetimi olarak biz zaten resmi bir şekilde kamuoyuyla paylaşırız. Kula'nın adını şimdiye dek en iyi şekilde temsil etmiş Jeopark Kula Belediyespor için aldığımız her kararı titizlikle alıyoruz, bu şekilde yol haritamızı çiziyoruz. Kulübümüz, 2019-20 voleybol sezonunda TVF Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecektir. Bugünde fikstür çekilişimiz gerçekleşecek.Birlik ve beraberlik ruhuyla, rekabetin dostça yaşandığı, veolybolun her anlamda birleştirici olduğu güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. 2019-20 voleybol sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca destekleriyle her zaman yanımızda olan Kulalı hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

