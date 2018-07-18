Jeopark Kula Belediyespor'dan Bir İç Transfer Daha

TVF Efeler Ligi'nde Ege Bölgesi'ni temsil eden üç takımdan biri olan Jeopark Kula Belediyespor, 2018-19 sezonuna iddialı başlamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İç transferdesmaçör Ali Candan'la anlaşan Manisa temsilci son olarak geçtiğimiz sezon teknik ekipte görev yapan tecrübeli istatistikçi Mahir Can Otlu ile yeniden anlaştı. Daha önce birçok üst düzey takımda teknik görev yapan 1989 doğumlu Mahir Can Otlu bu yıl yine Jeopark Kula Belediyespor için ter dökecek. Transfer çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini belirten Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz; "Jeopark Kula Belediyespor, Efeler Ligi'nde Ege Bölgesi'ni temsil eden üç takımdan birisi. Bu temsil hakkını elimizden geldiğince yücelterek korumayı kendimize görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız iç ve dış transferler takımımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.