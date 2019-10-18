Jeopark Kula Belediyespor'da hedef iki de iki

18.10.2019 14:12

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor müsabakasında galibiyete odaklandı.



Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Manisa temsilcisi, 2019-20 sezonuna Ankara'da hazırlanan yeni teknik heyet ve oyuncularıyla ligin ilk maçında kendi evinde oynadıkları müsabakada İnegöl Belediyespor'u 3-0'la geçerek sezona büyük umutlarla başladı. Ligin ikici haftasında oynanacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor müsabakası için hazırlıklarını tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, müsabakadan galibiyetle ayrılıp iki de iki yapmak istiyor.



Yeni sezona galibiyetle başlamanın mücadele hırslarını daha çok artırdığını ifaden eden Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, yarın oynanacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor müsabakasında galibiyete odaklandıklarını söyledi. Takımın Ankara'da sürdürdüğü çalışmaları tamamladığını kaydeden Başkan Yılmaz, Kocaeli'nde galibiyet almak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.



Ligin ilk haftasında alınan sonuçlara göre, Jeopark Kula Belediyespor 3 puanla 2'nci sırada yer alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ise 2 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.



Jeopark Kula Belediyespor ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, 19 Ekim Cumartesi saat 14.00'da Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. - MANİSA

Kaynak: İHA