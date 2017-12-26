Jeopark Belediyeler Birliğinden Isıtan Yardım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kış mevsiminin soğuk yüzünü iyice gösterdiği günlerde birlik, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımı yaptı.



Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Sertifikalı Kula Jeoparkı'nı korumak ve tanıtmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi ortaklığında kurulan ve merkezi Kula olan Jeopark Belediyeler Birliği, Kula Volkanik Jeoparkı sahası içerisinde yaşayan yerel halkın turizmle kalkınmasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jeopark Belediyeler Birliği, aynı zamanda Kula Jeoparkı'nı öğrencilere tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla da kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yürekleri ısıtan bir sosyal sorumluluk örneği gösterdi. Kula Jeoparkı içerisinde yer alan Körez ve Sandal Mahallelerindeki ilkokul öğrencilerine kışlık mont ve ayakkabı hediye edildi.



Minikler, hediyelerini Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faik Şentürk'ün elinden aldılar. Başkan Tosun, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Açıkdil ve Meclis Üyesi Şentürk öğrencilerle tek tek ilgilenerek, miniklere Kula Jeoparkı hakkında bilgiler verdi. Hediyeler karşısında sevinçlerini gizleyemeyen minikler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a ve Jeopark Belediyeler Birliği yetkililerine teşekkür etti. Manisa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma misyonuyla çalışan Jeopark Belediyeler Birliğinin yürüttüğü faaliyetler dışında insana ve doğaya karşı sorumluluk duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, "Kula Jeoparkı'nın her alanda yöre insanına olumlu etki ettiğini düşünüyorum. Jeopark Belediyeler Birliğimiz, Kula Jeoparkı'na ve bu sahada yaşayan vatandaşlarımıza fayda sağlamak için var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve özverili çalışmalarından dolayı Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a teşekkür ediyorum" dedi.



"Yeni projeleri hayata geçireceğiz"



Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Sertifikalı Kula Jeoparkı'nın yerel kalkınmayı sağlayacak önemli bir unsur olduğunu ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz, Kula Belediyemiz ve Salihli Belediyemiz birlikte yürüttüğü Jeopark Belediyeler Birliği olarak öğrencilere, gençlere, esnafımıza ve her kesime yönelik daha güzel projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Çocuklarımızı, mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. Yavrularımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA