Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi
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Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi

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Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Nisan ayı toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Nisan ayı toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Nisan ayı toplantısı; Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Toplantıda Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Birinci Başkanvekilliğine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İkinci Başkanvekilliğine Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun seçildi. Mecliste Yunus Candan ve Nedim Güner asil üyeler, Mustafa Uygun ve İsa Yıldırım da yedek üyeler olarak belirlendi.

Jeopark encümen üyeleri seçildi

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Nisan ayı toplantısında encümende bir yıl süreyle görev alacak meclis üyeler de gizli oyla seçildi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İsa Yıldırım, Yunus Candan, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Mustafa Uygun da encümen üyeleri olarak belirlendi.

Plan ve bütçe komisyonu seçildi

Encümen üyelerinin seçiminin ardından Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi. Adnan Sarı, Ahmet Yılmaz, Harun Kaşıkçı, Mehmet Uygun ve Mustafa Sümen, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir yıl süreyle görev yapacaklar.

İlgili gündem maddelerinin oylanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Jeopark Belediyeler Birliği Meclis Üyelerini yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Açıkdil, hazırlanan yeni projeler ile Kula Salihli Jeoparkının bölge turizmine canlılık katacağını ifade etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula'da gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ve tarihi çarşıdaki sokak sağlıklaştırması için Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Tosun, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde jeopark bölgesine önemli yatırımların kazandırılacağını dile getirdi. - MANİSA

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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