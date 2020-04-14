Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı - Haberler
Karadeniz, İstanbul, Deprem, Güncel

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı

JEOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı.

14.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:40
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı
JEOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz,  İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı.  Tüysüz, "5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor." dedi. 

"OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK"

İstanbul'un Karadeniz sahili açıklarında saat 02.56'da meydana gelen 3.8 büyüklüğünde depremde duyulan uğultu sesi merak uyandırdı.  İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bütün depremlerde böyle sesler çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem dediğiniz şey, yer altında büyük bir kaya kütlesinin kırılması ve ortaya ciddi bir enerjinin saçılmasıdır. Dün akşam olan deprem 3.6 ya da 3.8 büyüklüğünde farklı değerler veriliyor. Sonuçta aşağı yukarı 5 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer. 5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. Özellikle bu deprem dalgası odaktan çıktıktan sonra, bulunduğumuz yere kadar saçılıyor. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor. Dün akşam sessizlik olması da sesin fazlaca duyulmasına da neden oldu ama olağan bir durum. Bunda olağan dışı bir durum yok. Her depremde bu tarz bir ses çıkar, deprem odağına yakınsanız bu sesi duyarsınız. Depremlerde iki tür dalga yayılır. İlk çıkan dalga, hızlıdır ve sesi hissederiz. Uzaklık arttıkça da sallantıyı hissederiz."

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "3.8'lik bir deprem daha büyük bir depremi tetiklemez. İkincisi bizim İstanbul depremini beklediğimiz yer Marmara denizi. Karadeniz'in içerisinde beklenen yıkıcı deprem yaratacak büyük bir fay yok." dedi. 

 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı Haberler
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de mezarlıklarda yer kalmayınca doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Hadise Tarkan Cemal Can Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 17:57:44. #1.14#
title