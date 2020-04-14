JEOLOJİ UZMANI OKAN TÜYSÜZ DEPREMDE ÇIKAN SESİN NEDENİNİ AÇIKLADI
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz, İstanbul, Deprem, Güncel

JEOLOJİ UZMANI OKAN TÜYSÜZ DEPREMDE ÇIKAN SESİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı.

14.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:49
JEOLOJİ UZMANI OKAN TÜYSÜZ DEPREMDE ÇIKAN SESİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı. Tüysüz, 5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor. dedi.

İstanbul'un Karadeniz sahili açıklarında saat 02.56'da meydana gelen 3.8 büyüklüğünde depremde duyulan uğultu sesi merak uyandırdı.

OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bütün depremlerde böyle sesler çıktığını belirterek, Deprem dediğiniz şey, yer altında büyük bir kaya kütlesinin kırılması ve ortaya ciddi bir enerjinin saçılmasıdır. Dün akşam olan deprem 3.6 ya da 3.8 büyüklüğünde farklı değerler veriliyor. Sonuçta aşağı yukarı 5 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer. 5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. Özellikle bu deprem dalgası odaktan çıktıktan sonra, bulunduğumuz yere kadar saçılıyor. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor. Dün akşam sessizlik olması da sesin fazlaca duyulmasına da neden oldu ama olağan bir durum. Bunda olağan dışı bir durum yok. Her depremde bu tarz bir ses çıkar, deprem odağına yakınsanız bu sesi duyarsınız. Depremlerde iki tür dalga yayılır. İlk çıkan dalga, hızlıdır ve sesi hissederiz. Uzaklık arttıkça da sallantıyı hissederiz diye konuştu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, 3.8'lik bir deprem daha büyük bir depremi tetiklemez. İkincisi bizim İstanbul depremini beklediğimiz yer Marmara denizi. Karadeniz'in içerisinde beklenen yıkıcı deprem yaratacak büyük bir fay yok. dedi.

JEOLOJİ UZMANI OKAN TÜYSÜZ DEPREMDE ÇIKAN SESİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Kaynak: DHA

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