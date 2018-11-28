Jeoloji Mühendisleri Odasından "Heyelan" Uyarısı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, kış aylarında yağışlar nedeniyle heyelan oluşmaması için uyarılarda bulundu.

JMO Güney Marmara Şubesinde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Er, geçen yıl Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle birçok insanın mağduriyet yaşadığını anımsattı.

Kış aylarında bölgede sık sık yağmur yağdığını ifade eden Er, "Yağışların bol olduğu sıralarda Bursa'da birçok yerde heyelan olayını yaşadık. Toprak kitlesinin yer değiştirmesinin birçok sebebi vardır. Görünür nedenlerden bazıları eğim, toprak yapısı, yağışlar, topraktaki ani ısı değişimleri, yapılan kontrolsüz kazılar ve yük bindirmedir." dedi.

Er, yapılacak kazılarda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birçok bölgede eğimli olan alanlarda yapılaşmanın olduğunu biliyoruz. Yapılaşma için yapılan kazılarda veya istinat duvarı amacıyla yapılan kazılarda heyelan riski yaz aylarına göre daha çoktur. Yağan yağmurlarla boşluk suyu basıncının artmasıyla plansız projesiz yapılan istinat duvarları maalesef fayda değil zarar vermektedir. Bunun için eski heyelan alanlarında ve yeni yerleşim yerlerinde gerektiği gibi çalışılmadığını, gerekli önlemlerin alınmadığını görüyor ve biliyoruz."

Yerel yönetimlerin yeni yerleşim alanları belirlerken arazi çalışmaları ve değerlendirmeler yaparak heyelana ve diğer afetlere maruz kalmış ve afet beklenebilecek alanların belirlenmesi için veriler hazırlaması gerektiğini belirten Er, "Yerleşim alanlarında heyelan anlamında yeteri kadar yer bilimleri mühendislik araştırmaları yapılmadan, zemin iyi tanımlanmadan yapılaşma amacıyla kazı yapılması sakıncalı sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.