Jeofizik Uzmanı Yüklü: Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jeofizik Uzmanı Yüklü: Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz

Jeofizik Uzmanı Yüklü: Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz
03.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:17

JEOFİZİK Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski 2'nci Başkanı Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini açıklayarak, "Şu anda bir sıkıştırma söz konusu, yani Afrika levhası Anadolu'ya hareket ediyor.

JEOFİZİK Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski 2'nci Başkanı Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini açıklayarak, "Şu anda bir sıkıştırma söz konusu, yani Afrika levhası Anadolu'ya hareket ediyor. 7 büyüklüğündeki depremin oluşmasından dolayı tsunami de beklenecektir" dedi.

Akdeniz'de Yunanistan'a ait Girit Adası'nın güneyinde dün saat 15.51'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.54'te Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 16 km olduğu ifade edilirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski 2'nci Başkanı Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın riskli iller arasında yer aldığını kaydetti. Yüklü, 7'nin üzerinde beklenen depremin sahil kesiminde tsunami etkisi yapacağını kaydetti.AFRİKA LEVHASI ANADOLU'NUN ALTINA DALIYORSon günlerde depremin meydana geldiği noktanın Helen-Girit Yayı dedikleri kısım olduğunu aktaran Atakan Yüklü, tarihsel zamanda bölgede çok sayıda deprem olduğunu belirtti. Yüklü, "Ünlü İtalyan Hezarfen Leonardo da Vinci, 1489 yılında oluşan depremde denizin yarıldığını 3 saat boyunca denize su döküldüğünü söylüyor. O bölge deprem üreten bir bölge, çünkü Afrika levhası orada Anadolu'nun altına dalıyor" dedi.DEPREM BİLİM KURULU OLUŞTURULMALITürkiye'de daha önce büyük depremler olduğunu kaydeden Yüklü, "Bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasından ziyade, depreme karşı ne yapıyoruz? Nasıl hazırlık yapıyoruz, öncesinde onu tartışmalıyız. Şu anki koronavirüs salgını için nasıl ki Bilim Kurulu üyeleri var, deprem için de Deprem Bilim Kurulu üyelerinin olması gerekiyor. Bunu her bölge için yapmalıyız. Bu çalışmaları yapacak üniversitelerimizde yeterli sayıda akademisyenimiz var. Jeofizik, jeoloji mühendislerinin içinde olacağı bilim kurulu oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.DEPREMDEN TERK EDİLMİŞ ANTİK KENTLER GÖRÜYORUZBinaların incelenmesi ve hasarsız yapı tespitlerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Yüklü, çürük elmaların ayıklanması gerektiğini ifade etti. Atakan Yüklü, incelemelerin maliyetinin çok düşük olduğunu dile getirerek, "Deprem öldürmüyor, ihmalkarlığımız öldürüyor. Helen Yayı dediğimiz bir yay var. Burada depremler sıklıkla oluyor. Antik kentlere de baktığınız zaman, depremden terk edilmiş kentler görüyoruz. Bu durum tsunamiyi de beraberinde getirir. Bizim 1999 yılı öncesinde yapılmış yapıları elden geçirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde bunların incelenmesi lazım ki riskli binalardan insanlarımızı tahliye edelim" dedi.5 RİSKLİ İLAntalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın Akdeniz'deki yayda oluşacak depremde risk taşıyacak iller olduğunu vurgulayan Atakan Yüklü, "Sahilde bulunan illerde tsunami tehlikesi de olacaktır. Gevşek zeminler dediğimiz alüvyon zeminlerde sıvılaşmadan dolayı daha hızlı bir yıkım söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.7'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUZ1900 yılından itibaren 150 binden fazla insanı depremden kaybettiklerini belirten Yüklü, "Bölgede 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Helen-Girit Yayı dediğimiz kısımda 7'nin üzerinde büyük bir deprem bekleniyor. Şu anda 6.5 şiddetinde depremlerin olması, depremin enerjisinin boşalacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bunlardan binlerce olması gerekiyor ki siz oradaki enerjiyi boşaltabilesiniz. Şu anda bir sıkıştırma söz konusu, yani Afrika levhası Anadolu'ya hareket ediyor. 7 büyüklüğündeki depremin oluşmasından dolayı tsunami de beklenecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haberler
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Mfö Hande Erçel Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Bülent Uygun
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Jeofizik Uzmanı Yüklü: Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 17:03:29. #1.15#
title