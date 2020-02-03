03.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:31

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent'te "Jeofizik Operatörlüğü Kursu" düzenlendi.



İnönü Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren, yerbilimleri alanında Ar-ge çalışmaları yapan aynı zamanda cihaz ve yazılım üreten bir firma ile Milli Eğitim Bakanlığı Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği sertifikalı "Jeofizik Operatörlüğü Kursu", alanında bölgede düzenlenen ilk kurs oldu.



Jeofizik firmasının Madencilik, Jeoloji, Jeofizik, Arkeojeofizik, Müze, Belediye, Altyapı ve Zemin etütlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği cihaz ve yazılımların da tanıtımının yapıldığı kursta, sektörde kullanılan Sismik, Rezivite, Manyetometre, Proton Manyetometre, Emf ve Mikrotremör gibi cihazların kullanımı öğretildi. Firma sahibi Deniz Şahin, "Deprem yaşayan şehrimizde bu kurs büyük anlam taşımaktadır. Teknokent'te uygulamalı olarak yapılan eğitime şehir dışından da birçok kursiyer katıldı. Uygulamalarda artçı depremler ve zemin sağlamlıkları da anlık tespit edildi" dedi. Şahin, Jeofizik Operatörlüğü Kursunun düzenlenmesine katkıda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Teknokent Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA