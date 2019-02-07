Jens Stoltenberg: Rusya, Balkan Ülkelerine NATO Üyeliği Konusunda Müdahale Ediyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ülkelerinin savunma örgütüne katılımını engellemeye çalıştığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ülkelerinin savunma örgütüne katılımını engellemeye çalıştığını söyledi. Brüksel'de Euronews'ün sorularını cevaplandıran Stoltenberg, "Rusya bağımsız ulusların siyasi süreçlerine karışmaya, müdahale etmeye çalışıyor. Bence bu yanlış." dedi.
Kaynak: Euronews.com