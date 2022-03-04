Jens Stoltenberg kimdir? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

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JENS STOLTENBERG KİMDİR?

Jens Stoltenberg, (d. 16 Mart 1959), Norveçli siyasetçi ve NATO'nun 13. Genel Sekreteri.

2002'de Norveç İşçi Partisi'nin Başkanı oldu. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg, İşçiler'in Gençlik Birliği'nde Başkan ve 1990'dan 1992'ye kadar İşçi Partisi'nin Oslo kolunda görevliydi. 2000-2001 yılları arası ve tekrar 2005-2013 yılları arası Norveç başbakanı olarak görev yaptı.

Oslo seçimlerinde 1993 yılında milletvekili seçilerek, Brundtland'ın Bakanlar Kurulunda 1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. 1993 ile 1996 yılları arasında Sanayi Bakanı olarak görev yaptı. 1996 yılında Brundtland'ın istifasının ardından, Thorbjorn Jagland, İşçi Partisi lideri seçildi ve Başbakan oldu. Stoltenberg, Maliye Bakanı olarak atandı. Jagland ve tüm Hükûmet istifa ettiği zaman, 17 Ekim 1997 yılına kadar bu pozisyonda görev yaptı. Parlamentoda muhalefette iken, enerji meseleleri üzerine daimi komitelerde görev yaptı. İlk Bondevik'in Bakanlar karşı bir güven hareketi takiben Stoltenberg, Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olmasına rağmen, 3 Mart 2000 tarihinde Norveç başbakanı tayin edildi ama parti lideri değildi.

Başbakan olarak ikinci bir dönem için 2009 yılında yeniden seçildi, ancak 2013 yılında üçüncü bir dönem için seçimleri kaybetti.

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