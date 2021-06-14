Jens Stoltenberg kimdir? NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg kaç yaşında, nereli? Jens Stoltenberg biyografisi!

Norveçli siyasetçi ve NATO'nun 13. Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kimdir? 2002'de Norveç İşçi Partisi'nin Başkanı oldu. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg, İşçiler'in Gençlik Birliği'nde Başkan ve 1990'dan 1992'ye kadar İşçi Partisi'nin Oslo kolunda görevliydi. 2000-2001 yılları arası ve tekrar 2005-2013 yılları arası Norveç başbakanı olarak görev yaptı. Peki, Jens Stoltenberg kaç yaşında, nereli? Jens Stoltenberg mesleği nedir? Jens Stoltenberg hayatı ve biyografisi nedir?

2002'de Norveç İşçi Partisi'nin Başkanı oldu. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg, İşçiler'in Gençlik Birliği'nde Başkan ve 1990'dan 1992'ye kadar İşçi Partisi'nin Oslo kolunda görevliydi. 2000-2001 yılları arası ve tekrar 2005-2013 yılları arası Norveç başbakanı olarak görev yaptı. Peki, Norveçli siyasetçi ve NATO'nun 13. Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kimdir? Jens Stoltenberg kaç yaşında, nereli? Jens Stoltenberg mesleği nedir? Jens Stoltenberg hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

JENS STOLTENBERG KİMDİR?

Jens Stoltenberg, 16 Mart 1959 tarihinde Norveç, Oslo'da doğmuştur. Annesi Karin Stoltenberg, babası Thorvald Stoltenberg'dir. Nini ve Camilla adında iki kız kardeşi vardır. Babası 1960-1963 yıllarında Yugoslavya büyükelçiliği görevi yaptığı sırada çocukluğunun bir kısmı orada geçmiştir. Oslo Waldorf ilköğretim okulundan sonra Oslo Katedrali Okulunda liseyi bitirdi. Lise bittikten sonra askerliğini yaptı. 1987 yılında Oslo Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu.

1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. İlk kez 1993 yılında milletvekili seçildi. 1993-1996 yılları arasında ticaret ve enerji Bakanı olarak görev yaptı, 1996-1997 yılları arasında maliye bakanlığı yaptı. Parlamentoda muhalefette iken, enerji meseleleri üzerine daimi komitelerde görev yaptı.

3 Mart 2000 – 19 Ekim 2001 tarihleri arasında ve 17 Ekim 2005 – 16 Ekim 2.bakanlık görevlerinde bulundu.

2002 yılından 1 Ekim 2014 tarihine kadar da Norveç İşçi Partisinde Genel Başkan olarak görev yaptı. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg İşçiler Gençlik Birliğinde başkan ve 1990 dan 1992 ye kadar İşçi Partisinin Oslo kolunda görev aldı. 1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. Jens Stoltenberg, partinin genel başkan yardımcısı olmasına rağmen 3 Mart 2000 tarihinde Norveç Başbakanı tayin edildi. 17 Ekim 2005 tarihinde ve 2009 yılında ikinci kez Başbakan olarak seçildi. 2013 yılında yapılan seçimleri kazanamadı.

Jens Stoltenberg, 1987 yılında Ingrid Schulerud ile evlendi. Anne Catharina (1992) Stoltenberg, Axel Stoltenberg (1989) adında iki çocuğu vardır.

2009 yılında Nato Genel Sekreterliği görevine başlayan Anders Fogh Rasmussen'nin görev süresi bittiği için yerine seçilen Jens Stoltenberg 1 Ekim 2014 tarihinde Nato Genel Sekreterliği görevine başladı.