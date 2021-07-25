Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşka geldi

Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden barıştığı Ben Affleck ile aşka geldi. Lopez, oyuncu sevgilisiyle tekne tatiline çıktı. Instagram'dan bikinili karelerini yayınlayan şarkıcı, son fotoğrafa Affleck ile öpüştüğü kareye yer verdi.