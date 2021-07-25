Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşka geldi
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşka geldi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşka geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden barıştığı Ben Affleck ile aşka geldi. Lopez, oyuncu sevgilisiyle tekne tatiline çıktı. Instagram'dan bikinili karelerini yayınlayan şarkıcı, son fotoğrafa Affleck ile öpüştüğü kareye yer verdi.

17 yıl önce ayrılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden başlayan ilişkilerinde mutluluk görüntüleri veriyor. Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden barışmıştı.

Şarkıcı, oyuncu sevgilisiyle tekne tatiline çıktı. Instagram'dan bikinili karelerini yayınlayan şarkıcı, son fotoğrafa Affleck ile öpüştüğü kareye yer verdi.

ikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan 52 yaşındaki şarkıcı, kusursuz fizğini gözler önüne serdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşka geldi
Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşka geldi
Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşka geldi

Kaynak: Snob Magazin

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