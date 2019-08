Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi

Kaynak: DHA

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez 'in Antalya 'da 2 gün sonra vereceği konserin tüm biletleri, tükendi. Dünyaca ünlü şarkıcıyı ayakta dinlemek isteyenler 7 bin lira, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin euro (yaklaşık 300 bin lira) ödedi.ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin euroya çıktı.KİM KARDASHİAN ÖZEL LOCADAN İZLEYECEKJennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi isimlerin gelmesi bekleniyor.LOPEZ, YARIN ANTALYA'YA GELECEKSalı günü sahneye çıkacak Jennifer Lopez, yarın Antalya'ya gelecek. Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak. 90 kişilik özel ekibi, Lopez ile birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.OTELDE ÇALIŞMALAR HIZLANDIÖte yandan konsere 2 gün kala Regnum Carya Otel yönetiminin, Jennifer Lopez'in kalacağı villa ile sahne alacağı konser alanında çalışmalara hızla devam ettiği öğrenildi. Sahne kurulumlarının ve ışık sistemlerinin özel olarak ayarlandığı, otel yönetimi tarafından açıklandı. Lopez için Isparta'dan güller getirildiği ve kulis süsleme çalışmalarının başladığı belirtildi.Konser biletlerinin tamamının ise tükendiği açıklandı.