Jennifer Lopez'in bedava güzellik sırrı
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Jennifer Lopez'in bedava güzellik sırrı

26.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:30
Jennifer Lopez'in bedava güzellik sırrı

Kısa bir süre önce kadınlara yönelik cilt bakım ürünlerini piyasaya çıkaran Lopez, sosyal medyada bazı kişiler tarafından özellikle de cildinin gençliği ile ilgili olarak yalan söylemekle suçlanmıştı.

Kısa bir süre önce kadınlara yönelik cilt bakım ürünlerini piyasaya çıkaran Lopez, sosyal medyada bazı kişiler tarafından özellikle de cildinin gençliği ile ilgili olarak yalan söylemekle suçlanmıştı. "Bana yalancı demeyin" diye konuşan Jennifer Lopez, yüzüne defalarca botoks yaptırdığı iddialarına cevap verdi. Güzellik sırlarını bir sır gibi saklamakla da eleştirilen Lopez, bunun çok basit bir yöntemi olduğunu söyleyip sırrını "diğer kadınlara karşı kibar olmak" diye özetledi.Lopez'in bu açıklamaları yapmasına neden olan bu suçlama Instagram'daki bir takipçisinden gelen "yüzünde tonlarca botoks olmalı" eleştirisiydi. Bunun üzerine sessizliğini bozan Lopez, bu iddiada bulunan diğer hemcinslerine de yanıt vermiş oldu.Jennifer Lopez, hemcinslerine daha pozitif olmak için çaba harcamalarını önerdi. Lopez, People dergisine verdiği bir röportajda "Ben kimseyi yargılamıyorum, Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun şok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor" demesini istemiyorum" diye konuştu.Jennifer Lopez, Instagram sayfasında kendi koleksiyonundan çıkan cilt bakım ürünlerini tanıttığı bir video paylaşmış ve yüzünün görüntüsü takipçileri arasında tartışmalara neden olmuştu.

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Kaynak: Hürriyet

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