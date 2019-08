Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı

08.08.2019 10:15

Antalya'da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in, konseriyle ilgili sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle yaptığı paylaşım, 11 saatte 4,5 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi, on binlerce yorum aldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde 6 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşan Lopez, yaptığı paylaşımla da Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladı.

Ünlü sanatçının, 98 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Antalya etiketi ile "Beautiful show last night in Turkey" (Dün gece Türkiye'de güzel gösteri) ifadesiyle yaptığı paylaşım ilgi gördü.

Paylaşımı kısa sürede 4,5 milyondan fazla kişi görüntüledi, 14 bine yakın yorum yapıldı.

Sanatçının Türk hayranlarından bazıları, "paylaşımın geç yapılmış ve yetersiz olduğu" yorumlarını yaparken birçoğu ise Lopez'e hayranlıklarını ve sevgilerini iletip konser için Türkiye'yi tercih ettiği için teşekkür etti.

Kaynak: AA