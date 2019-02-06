Jennifer Lawrence Erkek Arkadaşı Cooke Maroney ile Nişanlandı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, erkek arkadaşı Crooke Maroney ile nişanlandı.

28 yaşındaki Lawrence'ın New York'ta sanat galerisi direktörü olarak çalışan 34 yaşındaki Maroney ile görüntülendiği bir gece taktığı yüzük, çiftin nişanlandıkları söylentilerine neden olmuştu.

Lawrence'ın menajerinin yaptığı açıklama ile haber doğrulanmış oldu.

Çiftin evlilik tarihine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Dünyanın en fazla kazanan oyuncularından biri olan Lawrence, Silver Linings Playbook (Umut Işığım) filmindeki rolüyle 2013 yılında En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü. Oyunculuğa ara verecek ABD medyasında çıkan haberlere göre çift, Jennifer Lawrence'ın arkadaşı Laura Simpson'ın aracılığıyla tanıştı.

2018 yılında casus filmi Red Sparrow'da (Kızıl Serçe rol alan Lawrence, Entertainment Tonight Televizyonu'na yaptığı son açıklamada oyunculuğa ara vereceğini ve siyasi aktivizm yapacağını söylemişti.

Lawrence 2015 yılında Hollywood'da kadın ve erkek oyuncular arasında ücret farkına dikkat çeken ilk oyunculardan. 2018'de de kadın hakları için Cameron Diaz ve Adele ile birlikte Los Angeles'taki Kadın Yürüyüşü'nde yer almıştı.