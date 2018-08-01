Jennifer Lopez'in Ödül Töreni İçin Giydiği Çizmesi, Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yine tarzıyla gündeme oturdu. 2018 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Michael Jackson Video Vanguard Ödülü'nü alacak. Seksi yıldızın ödül töreninden önce giydiği kıyafet ve botları olduköa dikkat çekiciydi. 49 yaşındaki yıldızı kot pantolonuna benzer bot giymesi, sosyal medyada da alay konusu oldu.

SON 20 YILIN POP İKONU OLARAK ONURLANDIRILACAK

Son 20 yıldaki katkılarından ötürü pop ikonu onurlandırılacak ve aynı zamanda 2001'den bu yana VMA'larda ilk kez canlı olarak sahne alacak. MTV bir basın açıklamasında "İki yıla yayılan bir mirasla, Lopez müzik, film, televizyon, moda, iş dünyası ve hayırseverlik arasındaki en ikonik ve etkili çoklu-tirelerden biridir" dedi.