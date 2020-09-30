Jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi
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Jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

30.09.2020 23:46 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:50
Jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

BATMAN'ın Sason ilçesinde jeneratör yöntemiyle balık avlama çalışan Hakan Soysal (18), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

BATMAN'ın Sason ilçesinde jeneratör yöntemiyle balık avlama çalışan Hakan Soysal (18), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Soysal, köyün yakınından geçen nehirde jeneratör yöntemiyle balık avlamaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Soysal'ın elektrik akımına kapıldığı fark eden köylüler sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Soysal, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Soysal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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