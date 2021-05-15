Jeneratörle balık avlarken akıma kapıldı

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Murat Nehri'nde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan Murat Yükselen (33) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Murat Nehri'nde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan Murat Yükselen (33) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay Taşlıçay ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Murat Nehri'nde balık avlamaya giden evli ve 2 çocuk babası Murat Yükselen, jeneratörle suya elektrik verdi. Bu esnada akıma kapılan Yükselen, olay yerinde hayatını kaybetti. Yükselen'in cansız bedeni ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanenin önüne gelen Yükselen'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.Yükselen'in cenazesi otopsinin ardından Ağrı merkez Küpkıran Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR