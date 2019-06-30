Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı

Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, okulun jeneratörüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.

Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, okulun jeneratörüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Emine Akel Anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Akel Anaokulu'nun jeneratöründe kedi seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye ihbar etti. Okulu gelen, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, kedi yavrusunu jeneratörden çıkardı.

Yapılan incelemede yaralanmadığı belirlenen kedi yavrusu doğal ortama salındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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