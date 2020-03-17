Jeneratör ve iskele demiri çalan şahıslar tutuklandı Kırıkkale'de bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldıkları öne sürülen iki şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldıkları öne sürülen iki şahıs tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler Etiler Mahallesinde bulunan bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde söz konusu şahısların E.K. ve G.K. olduğunu belirledi. Şahıslar çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs, sevk edildiği adli mercilerle tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA