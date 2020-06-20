Jeneratör motoruyla tarım aracı yaptı SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, demir ustası Cavit Köksal, topladığı hurda araç parçaları ve jeneratör motorunu kullanarak bahçelerde kullanılan 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı yaptı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, demir ustası Cavit Köksal, topladığı hurda araç parçaları ve jeneratör motorunu kullanarak bahçelerde kullanılan 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı yaptı.

Kaynarca Sanayi Sitesi'nde dükkanı bulunan demir ustası Cavit Köksal, hurda parçaları toplayarak tarla işlerinde kullanmak için tasarladığı aracın yapımına başladı. Cavit Köksal, jeneratör motorunu ise aracın motoru için kullandı. Köksal, 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracını bir haftada tamamladı. 35 yıldır demir ustalığı yaptığını belirten Köksal, "Böyle bir araç yapma merakım ve hevesim vardı. Hurdadan topladığım parçaları demir aksamını kendim yaparak birleştirdim. Sonra jeneratör motorunu da koydum ve ortaya böyle bir şey çıktı" dedi.Köksal, aracın fındık bahçelerinde kullanılabileceğini söyleyerek, "Özellikle fındık aralarına büyük traktörler ile girilmiyor. Bu aracın arkasına römork takarak çok rahat fındık aralarına girebilirsiniz ve fındıklarınızı toplayabilirsiniz. Tarla işlerinizi ise kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu bizim için başlangıç, tabi buna daha da geliştireceğiz. Şu an bu arkadan çekişli, bunu önden çift çekişli hale de getireceğiz. Bu aracı bir haftada tasarladık. Bir haftada bunu başarıyorsak, uzun zamanda daha güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA