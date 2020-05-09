Jeneratör hırsızları kamerada
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Jeneratör hırsızları kamerada

Jeneratör hırsızları kamerada
09.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:52

Jeneratör hırsızları kamerada Gaziantep'te yapılan çalışmalarda, 3'ü otodan olmak üzere toplam 5 adet hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Jeneratör hırsızları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan çalışmalarda, 3'ü otodan olmak üzere toplam 5 adet hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen 3'ü otodan olmak üzere toplam 5 adet hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların bir iş yerinden çay, başka bir iş yeri önünden jeneratör ile park halindeki iki halk otobüsünden hırsızlık yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jeneratör hırsızları kamerada

Kaynak: İHA

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