Jeison Murillo kimdir? Jeison Murillo performansı nedir? Jeison Murillo kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
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Jeison Murillo kimdir? Jeison Murillo performansı nedir? Jeison Murillo kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

Süper Lig'in 2. yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, Jeison Murillo'yu transfer etmek istiyor. Jeison Murillo transferi için görüşmeler sürerken sporseverler Jeison Murillo'nun kim olduğunu ve performansı hakkında detayları araştırmaya başladı. Jeison Murillo kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

13.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:43
Jeison Murillo kimdir? Jeison Murillo performansı nedir? Jeison Murillo kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

'ın transfer listesinde yer alan Jeison Murillo, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken sporseverler Jeison Murillo kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jeison Murillo kimdir? Jeison Murillo kaç yaşında, Jeison Murillo boyu kaç, Jeison Murillo nereli ve Jeison Murillo mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.

JEİSON MURİLLO KİMDİR?

Jeison Murillo Doğum Tarihi: 27 Mayıs 1992

Jeison Murillo Kaç Yaşında: 27 yıl yaşında

Jeison Murillo Nereli: Cali, Kolombiya

Jeison Murillo Boy: 1,82 m

Jeison Murillo Kilo: 78 kg

Jeison Murillo Kariyer başlangıç tarihi: 2010

Jeison Murillo Şu Andaki Takımları: Kolombiya millî futbol takımı (Defans), UC Sampdoria

Jeison Murillo Mevkiisi: Stoper

Jeison Murillo Kardeşleri: Junior Murillo

Jeison Murillo sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022

Jeison Murillo defans bölgesinde görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sampdoria forması giymektedir.

Jeison Murillo

1 Tem 2009/ Deportivo Cali

1 Oca 2010/ Depor Aguablanca FC

1 Tem 2010/ Granada

1 Ağu 2011/ Cádiz CF

30 Haz 2012/Granada

25 Tem 2012/ Las Palmas

30 Haz 2013/ Granada

1 Tem 2015/ Inter

18 Ağu 2017/ Valencia

30 Haz 2018/ Inter

1 Tem 2018/ Valencia

1 Oca 2019/ Barcelona

30 Haz 2019/ Valencia

13 Tem 2019/Sampdoria

JEİSON MURİLLO PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 12 maç

PERFORMANS 18/19: 7 maç, 4 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 17 maç, 4 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 34 maç 1 gol, 1 asist, 7 sarı kart

DİĞER PERFORMANSLARI:

2015/16: 35 maç, 2 gol, 2 asisit, 4 sarı kart, 4 kırmızı kart

2014/15: 19 maç, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart

2013/14: 34 maç, 1 gol, 2 asist, 8 sarı kart, 1 kırmızı kart

2012/13: 41 maç, 4 asist, 11 sarı kart, 2 kırmızı kart

2011/12: 1 maç

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