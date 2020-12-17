Jeffrey Epstein ile bağı olan model ajansı yöneticisine Paris'te gözaltı
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Jeffrey Epstein ile bağı olan model ajansı yöneticisine Paris'te gözaltı

17.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:02
Jeffrey Epstein ile bağı olan model ajansı yöneticisine Paris'te gözaltı

ABD'de çocuklara cinsel istismar suçlamalarıyla hapiste ölü bulunan yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkilerde olduğu ifade edilen Fransız eski model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel Paris'te gözaltına alındı.

ABD'de çocuklara cinsel istismar suçlamalarıyla hapiste ölü bulunan yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkilerde olduğu ifade edilen Fransız eski model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel Paris'te gözaltına alındı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 2019'da yattığı New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde ölü bulunan yatırım fonu milyarderi Jeffrey Epstein ile yakın ilişkilere sahip olduğu ifade edilen Fransız eski model ajansı yöneticisi Jean-Luck Brunel, Paris'te gözaltına alındı.

3 SUÇTAN GÖZALTI

Fransa medyası, Brunel'in cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel saldırı ve insan kaçakçılığıyla suçlandığını duyurdu. Brunel'in Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda Senegal'e gitmek üzereyken gözaltına alındığı ifade edildi.

HAPİSHANEDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

ABD medyası, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu olan Jeffrey Epstein,10 Ağustos 2019'da kontrole gelen görevli tarafından hücresinde ölü bulunduğunu duyurmuştu. 2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı. Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti.

ÜNLÜ SİYASETÇİLERLE YAKIN İLİŞKİ

Öte yandan, yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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