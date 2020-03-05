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Jeffrey: Askeri yardımda netlik yok, S-400’ler hala bir sorun

İdlib konferansında Türkiye'ye askeri yardım konusunda kafa karışıklığı bulunduğunu söyleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'nın Rusya'dan aldığı S-400 füzeleriyle ilgili, "ABD Kongresi açısından ve savunma sistemimiz açısından çok ciddi bir endişeden bahsediyoruz.

05.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:09
Jeffrey: Askeri yardımda netlik yok, S-400’ler hala bir sorun

konferansında Türkiye'ye askeri yardım konusunda kafa karışıklığı bulunduğunu söyleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, 'nın 'dan aldığı S-400 füzeleriyle ilgili, "ABD Kongresi açısından ve savunma sistemimiz açısından çok ciddi bir endişeden bahsediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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