Jeff Flake kimdir? Türkiye Büyükelçisi adayı Jeff Flake kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Gündemde yer alan isimlerin başında Türkiye Büyükelçiliği için aday gösterilen Jeff Flake var. Peki, Jeff Flake kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Jeff Flake'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Büyükelçiliği için Arizona eski senatörü Jeff Flake'i aday gösterdi. Flake, Biden'ın büyükelçi adayı gösterdiği ilk Cumhuriyetçi isim oldu. Bunun ardından vatandaşlar Jeff Flake kimdir merak etti. Peki, Jeff Flake kimdir, kaç yaşında? Jeff Flake nerelerde görevde bulundu? Jeff Flake nerelerde çalıştı? Jeff Flake aslen nereli?

JEFF FLAKE KİMDİR?

Jeffrey Lane Flake (31 Aralık 1962), Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.

Jeff Flake doğum tarihi : 31 Aralık 1962

Jeff Flake kaç yaşında : 58 yaşında

Jeff Flake nereli : ABD

Jeff Flake mesleği ne : Siyasetçi

JEFF FLAKE HAYATI

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi. Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.