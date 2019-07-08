Jeff Bezos'un 25 Yıl Önce Amazon İş Alımı İçin İnsanlara Gönderdiği E-Posta

Küçük bir girişimci, 1994 yılında bugünkü kadar tanınmıyordu. Şu anda milyar dolarlara hükmeden, milyonlarca kişiyi bünyesinde çalıştıran girişimci, günümüzde milyonlarca iş teklifi alsa da o zamanlarda kendi işçisini kendisi bulması gerekiyordu.

O zamanlarda bir çeşit mesaj tahtası olarak kullanılan Usenet'e ilan bırakan kişi, gelecekte milyar dolar değerinde olacak şirketinde çalışacaklarda aradığı nitelikleri de burada belirtti. Aranan kişilerden, 'internet üzerindeki ticarete öncülük etmesi için son derece yetenekli' yazılım geliştiricileri olmaları bekleniyordu.

Jeff Bezos isimli bu yatırımcı, Amazon isimli şirketini kurmak için ilk adımlarını atmaya başlamıştı. Şu anda dünyanın en zengin insanı olan Bezos, yalnızca kendini değil, aynı zamanda şirketini de devasa bir hale getirdi. Dahası, Amazon öyle bir hale geldi ki Federal Ticaret Komisyonu, Amazon'un rakibi şirketlere Amazon karşısında ezilip ezilmediklerini sormaya başladı.

BNN Bloomberg'den Jon Erlichman, iş ilanını bularak gün yüzüne çıkarttı. İş ilanının tam haliyse şu şekilde oldu:

"Finansal anlamda hiçbir sorunu olmayan girişim, internet üzerindeki ticarete öncülük etmeye yardımcı olacak son derece yetenekli C/C++/Unix geliştiricilerini arıyor. Sizden beklenenler arasında geniş ve karmaşık (ancak kontrol edilebilen) sistemler tasarlama ve kurma konusunda beceri bulunuyor. Bunun yanı sıra bu işlemi, birçok rakibin mümkün olduğunu düşündüğü sürelerin üçte birinde yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bilişim Teknolojileri ya da benzeri bir bölümden lisans, yüksek lisans ya da doktora derecesiyle mezun olmuş olmanız gerekiyor. Son derece iyi iletişim becerileri önceliklerimiz arasında bulunuyor. Web sunucuları ve HTML ile aşinalık işimizi kolaylaştıracak olsa da zaruri değil.

Yetenekli, motive, istekli ve ilgili iş arkadaşlarla çalışacağınızı bilin. [Çalışmak isteyenler] Seattle bölgesine taşınmayı kabul etmelidir (taşınma ücretleri konusunda yardımcı olacağız).

Ücretinizin içerisinde anlamlı ve eşit bir mülkiyet bulunacaktır.

CV'nizi Jeff Bezos'a gönderin:

e-posta: be...@netcom.com fax: 206/828-0951 US mail: Cadabra, Inc. 10704 N.E. 28th St. Bellevue, WA 98004

Biz, eşitlikçi iş verenleriz.

"Geleceğe yön vermek, onu tahmin etmekten daha kolaydır" - Alan Kay"

Bu ilanı Usenet'te paylaşmasının ardından Shel Kaphan'ı işe alan Bezos, aynı zamanda şirketin ilk çalışanını da almış oldu. Kaphan, teknik altyapıdan sorumlu ilk kişi olarak tarihe geçti.

25 yıl önce paylaşılan birkaç kelimelik bir iş ilanıyla şu anda milyarlara hükmeden Jeff Bezos, yıllar önce böyle bir ilan sonucunda dünyanın en büyük e-ticaret şirketini kurmuş oldu.