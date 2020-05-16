Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hayatı ve biyografisi! Dünyanın en zengin insanı!
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Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hayatı ve biyografisi! Dünyanın en zengin insanı!

Amazon'un kurucu ve daha birçok özel şirketin sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanları arasına adını yazdırdı. Jeff Bezos hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hayatı ve biyografisi! Dünyanın en zengin insanı!

Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hayatı ve biyografisi! Dünyanın en zengin insanı!
16.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:42

Amazon ve bir dizi farklı alanlarda özel şirketler kuran Jeff Bezos yenilikçi ve girişimci kişiliği ile her zaman ön plana çıkıyor. Jeff Bezos genç yaşta adını dünyanın en zenginleri listesine yazdıran bir isim oldu. Birçok şirketin sahibi olan ünlü isim teknoloji ve ticari alanda birçok yenilik getirdi. Herkesin merak ettiği isim olan Jeff Bezos'un hayatını ve biyografisini sizler için kaleme aldık.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos (İngilizce telaffuz: [be?zo?s]; (d. 12 Ocak 1964) Amerikalı teknoloji girişimcisi, yatırımcı ve hayırsever. Amazon.com, Inc kurucusu, CEO'su ve başkanıdır. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hayatı ve biyografisi! Dünyanın en zengin insanı!

Jeff Bezos

Bezos; Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90,000,000,000'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez $100,000,000,000'ı aştı. Forbes degisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi. Temmuz 2018'de net serveti $150 milyar'a yükseldikten sonra "modern tarihin en zengin insanı" statüsüne yükseldi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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