Jeep'ten şubat fırsatları

22.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:41

Jeep, Compass ve Renegade modelleri için indirim kampanyasını sürdürüyor.







Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Jeep Compass'ta geçerli 20 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor.



Jeep'in özgün tasarımını teknolojiyle birleştiren Compass Limited modelleri, Apple CarPlay Destekli 7¨ UConnect Multimedya Sistemi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Elektrikli Bagaj Kapağı gibi teknolojik özellikler ve 18¨ Alaşımlı Jantlarıyla satışa sunuluyor.



Şubat ayı boyunca Renegade'de fiyatları sabitleyen Jeep, 2020 model yılı bir Renegade sahibi olmak isteyenler için de fırsatlar sunuyor.



Kampanya ile 2020 model Renegade'ler Şubat ayına özel, anahtar tesliminde 15 bin TL'lik indirim fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. 189 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yer alan Renegade'in Longitude donanım seviyesinde 16" Alüminyum Jantlar, Sis Lambaları, Cruise Kontrol, 5¨ U-connect Dokunmatik Ekran, Arka Park Sensörü, Trafik İşareti Tanıma gibi güvenlik ve konfor özellikleri öne çıkıyor. Modelin Limited versiyonlarında ise yeni LED far grubu, Apple CarPlay destekli Uconnect™ 7.0¨ Bilgi Eğlence Sistemi, Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkazı, Park Yardım Sistemi, Akıllı Hız Asistanı gibi özellikler bulunuyor.



