Jeep'ten nisanda Renegade ve Compass için özel fiyat
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Jeep'ten nisanda Renegade ve Compass için özel fiyat

Jeep'ten nisanda Renegade ve Compass için özel fiyat
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Jeep'in küçük SUV'si Renegade benzinli otomatik seçeneğiyle 319 bin 500 TL, sınırlı sayıda Compass modeli ise 359 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Jeep'in küçük SUV'si Renegade benzinli otomatik seçeneğiyle 319 bin 500 TL, sınırlı sayıda Compass modeli ise 359 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, nisan ayında Renegade ile Compass için özel fiyatlar sunuyor. Jeep, Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini çok avantajlı fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

Jeep'in kabiliyetli küçük SUV'si Renegade, yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle, 319 bin 500 TL'den satışa sunuluyor.

Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Compass ise sınırlı adette geçerli 359 bin 900 TL'lik fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.

Kampanyada ayrıca sınırlı sayıdaki 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı 2020 model Jeep Renegade'lerin Longitude ve Limited versiyonlarına 50 bin TL'ye varan indirim ile sahip olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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