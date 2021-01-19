Jeep'ten Compass ve Renegade modellerinde ocak ayı kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Jeep'ten Compass ve Renegade modellerinde ocak ayı kampanyası

19.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
Jeep'ten Compass ve Renegade modellerinde ocak ayı kampanyası

Jeep, yeni yılın ilk ayında Compass ve Renegade modellerinde fiyat avantajları ve cazip kredi olanakları sunuyor.

Jeep, yeni yılın ilk ayında Compass ve Renegade modellerinde fiyat avantajları ve cazip kredi olanakları sunuyor.

Jeep açıklamasına göre, Jeep, yeni yılı iddialı satış kampanyası ile karşıladı. Ocak ayında tüm Jeep Compass modelleri, yüzde 10 indirim fırsatı ile birlikte 100 bin TL'ye 12 ay eşit ödemeli yüzde 0,89 faizli kredi ile satışa sunuluyor. Ayrıca, ay sonuna dek sınırlı sayıda Jeep Compass'a 344 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Kampanya aracılığıyla Jeep Renegade satın almak isteyenleri ise 120 bin TL'ye 12 ay eşit ödemeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatı bekliyor.

Tercihini Renegade'den yana kullanmak isteyenler, 289 bin 950 TL'den başlayan nakit fiyat seçeneği ile "en kabiliyetli küçük SUV"a sahip olabiliyor.

Ocak ayı boyunca Jeep Compass ve Renegade modelleri, hemen teslim avantajı ve sınırlı stok ile Jeep showroomlar'ında yeni sahiplerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Demet Şener Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jeep'ten Compass ve Renegade modellerinde ocak ayı kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:54:30. #1.15#
title