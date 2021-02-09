Jeep'ten Compass ve Renegade'e özel kampanya
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Jeep'ten Compass ve Renegade'e özel kampanya

09.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:49
Jeep'ten Compass ve Renegade'e özel kampanya

Jeep, şubat ayına özel satış kampanyası düzenliyor.

Jeep, şubat ayına özel satış kampanyası düzenliyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Jeep ailesi modelleri, 232 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanyada yüksek donanım seviyesi, elektrikli park freni, şerit değiştirme ikaz sistemi ve cruise kontrol gibi özelliklerinin yanında tasarım ve teknolojik özellikleriyle fark yaratan Jeep Compass ve Renegade, 100 bin liraya 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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