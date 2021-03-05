Jeep'ten, Compass ve Renegade'e özel bahar kampanyası
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Jeep'ten, Compass ve Renegade'e özel bahar kampanyası

05.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:35
Jeep'ten, Compass ve Renegade'e özel bahar kampanyası

Jeep, mart ayında Renegade ile Compass'a özel bahar kampanyasını hayata geçiriyor.

Jeep, mart ayında Renegade ile Compass'a özel bahar kampanyasını hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, mart ayı sonuna kadar sınırlı sayıda Renegade ile Compass için özel ve uygun fiyatlar sunuyor.

Renegade'e mart boyunca 70 bin TL'ye, Compass'a ise 85 bin TL'ye varan indirimle sahip olunabiliyor.

Kampanyada, Jeep Compass 359 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Renegade 232 bin TL'lik özel ve avantajlı fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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