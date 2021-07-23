Jeep Renegade'in 80'inci yıl özel versiyonu satışta

Jeep'in kompakt SUV'si Renegade'in, 80'inci yıl özel versiyonu, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Jeep'in kompakt SUV'si Renegade'in, 80'inci yıl özel versiyonu, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, 1941 yılında başlayan Jeep efsanesinin, 80'inci yaşına özel versiyonları kademeli olarak Türkiye pazarında satışa sunulmaya devam ediliyor.

Off-road becerilerinin yanı sıra konfor ve teknolojik anlamda yenilenmeyi sürdüren Jeep'in, küçük SUV'si Renegade'in 80'inci yıl özel versiyonu, dış görünümü, yarı parlak granit kristal vurgulara sahip yedi bölmeli ön ızgara, 18 inçlik granit gri renkli alaşım jantlar ve özel "80. Yıl Dönümü" logo konumlandırmasıyla dikkati çekiyor.

Küçük SUV'nin karartılmış camları ve tam LED aydınlatmaları bu yeni özel versiyonun şık görünümünü tamamlarken, Renegade'in 80'inci özel versiyonunun iç mekanında ise 80'inci yıla ait detaylara sahip premium deri koltuklar yer alıyor.

Versiyonda standart sunulan sürücü ve yolcu koltuğu ısıtma ve direksiyon ısıtma fonksiyonları, panoramik açılabilir sunroof gibi donanımlar ise konforu en üst seviyeye çıkartma hedefinde bulunuyor.

Temmuza özel 314 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla

Verilen bilgiye göre, Jeep Renegade 80'inci yıl özel versiyonu, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çapraz Yol algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi Plus, Şeritten Çıkma Uyarısı Plus, Akıllı Hız Yardımcısı, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, ön park sensörleri gibi gelişmiş güvenlik donanımlarıyla yollara çıkıyor.

8,4 inçlik dokunmatik ekranlı UconnectTM bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu ve GPS navigasyon gibi özellikleri ile kabin içindeki teknolojik gereksinimleri eksiksiz karşılıyor.

Türkiye pazarına Euro 6D-Final normuna uyumlu 4 silindirli 1,3 litre turbo benzinli motorla sunulan özel versiyon, 150 HP güç ve 270 Nm tork üretiyor ve çift Kuru Kavramalı Şanzıman (DDCT) üzerinden gücünü yola aktarıyor.

Jeep Renegade ürün gamı temmuz ayına özel 314 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ve avantajlı 1.49 faiz oranı ile showroomlardaki yerini alıyor.

Serinin en donanımlısı Renegade 80'inci yıl özel versiyonu ise 449 bin 950 TL'lik fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu