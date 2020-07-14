Jeep Compass ve Renegade'de "Şimdi Al 2021'de Öde" Kampanyası! Jeep, Temmuz ayında yeni maceralara adım atmak isteyenlere özel bir kampanya devreye alıyor.

Jeep, Temmuz ayında yeni maceralara adım atmak isteyenlere özel bir kampanya devreye alıyor.

Ay boyunca Compass ve Renegade satın alacak kişiler araçlarına hemen sahip olurken; ödemelerine 2021'de başlıyor. Temmuz ayında "En kabiliyetli küçük SUV Jeep Renegade" 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla, Jeep Compass ise maksimum 150 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

Kaynak: Carmedya.com