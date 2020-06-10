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Jeep Compass ve Jeep Renegade sıfır faiz kampanyası sürüyor

Jeep Compass ve Jeep Renegade modelleri, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanya ile 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli ve 4 ay ertelemeli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Jeep Compass ve Jeep Renegade sıfır faiz kampanyası sürüyor
10.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:50

Jeep Compass ve Jeep Renegade modelleri, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanya ile 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli ve 4 ay ertelemeli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Jeep, haziran ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlı satın alma imkanı sunmayı sürdürüyor.

Haziran ayı boyunca, standart olarak dört çeker özelliğine sahip Compass modelleri ve Renegade için geçerli olacak kampanyayla 2020 model yılına ait Compass'lar, 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı ile kullanıcılarla buluşuyor.

Jeep'in bu ayrıcalıklı fırsatında kredi ödemeleri 4 ay sonra, ekimde başlıyor. Compass alımlarında kredi kampanyasını tercih etmeyenler ise 10 bin TL nakit indirim kampanyasından yararlanabiliyor.

Jeep'in diğer bir kampanyası ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına özel olarak sunuluyor. Tercihini Compass'tan yana kullanacak sağlık çalışanlarına yüzde 7 indirim sunuluyor.

Yaşanan pandemi sürecinde "Jeep tutkunları bu yaz yollarda endişesiz seyahat etsin" düşüncesiyle devreye alınan satış sonrası kampanya da sürüyor. Marka, 31 Mayıs'ta garantisi biten tüm Jeep sahiplerine yönelik 30 Haziran'a kadar garanti uzatım imkanı sunuyor.

Jeep ayrıca, mart ve nisan aylarında bakım zamanı gelen tüm Jeep modelleri için ise 3 ay ve 3 bin kilometre bakım esnekliği sağlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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