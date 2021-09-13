Jeep, Autoshow'da 80. Yıl Özel Seri versiyonlarıyla yerini aldı - Haberler
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Jeep, Autoshow'da 80. Yıl Özel Seri versiyonlarıyla yerini aldı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Jeep, Autoshow'da 80. Yıl Özel Seri versiyonlarıyla yerini aldı

Tofaş çatısı altındaki Jeep, Autoshow Mobilite Fuarı'nda markanın köklerine atıfta bulunan özel tasarım standı ve 80'inci yaşına özel olarak pazara sunulan versiyonlarıyla yerini aldı.

Tofaş çatısı altındaki Jeep, Autoshow Mobilite Fuarı'nda markanın köklerine atıfta bulunan özel tasarım standı ve 80'inci yaşına özel olarak pazara sunulan versiyonlarıyla yerini aldı.

Tofaş açıklamasına göre, Marka, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl ilk kez çevrim içi olarak düzenlenen Autoshow Mobilite Fuarı'nda yerini aldı. 80 yaşındaki marka, köklerine sadık kalınarak tasarlanan çevrim içi standında, markanın tarihindeki en önemli ve ikonik modellerinen biri olan Willys'den devraldığı mirası 4X4 performansı ve ileri teknolojiyle birleştiren Wrangler'ın yanında, gelmiş geçmiş en kabiliyetli küçük SUV Renegade ve haziran ayında Türkiye lansmanı gerçekleştirilen, Compass'ın 80'nci Yıl özel versiyonunu sergiliyor.

Marka, eylül ayı boyunca Autoshow'a özel hayata geçirilen kampanyayla Renegade ve Compass modellerinden birini tercih edecek müşterilerine 70 bin TL'ye varan indirim ve yüzde 1,49 faiz oranlı krediden yararlanma imkanı sunacak.

Açıklamada, Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü'nün Autoshow Mobilite Fuarı'na özel hazırlanan ve çekimleri Türkiye'de muadili bulunmayan bir deneyim merkezi olan Jeep Experience Center'da gerçekleştirilen video mesajındaki ifadelerine de yer verildi.

Autoshow'a özel tasarlanan stant ve modellere dair bilgi veren Süslü, şunları kaydetti:

"Autoshow'a özel tasarlanan standımızda, Wrangler, Renegade ve Compass modellerinin 80 Yıl Özel versiyonlarını sergiliyoruz. Wrangler 80. Yıl özel rengi 'sarge' yeşiliyle standımızdaki yerini alıyor. Tüm modellerimiz, yarı parlak granit kristal vurgularla zenginleştirilen '80. Yıl' logosu, 18 inçlik jantlar, gövde rengi hard top, tungsten dikişli ve '80. Yıl' logosuna sahip özel koltuk döşemeleri ile şık ve aynı zamanda markamızın ruhunu yansıtan görünümlerinden taviz vermiyor. Kompakt SUV'miz Renegade, siyah renkli 80 Yıl Özel Versiyonuyla, haziran ayında lansmanını yaptığımız Compass'ı ise çok beğenilen urban yeşil gövde rengiyle meraklılarını bekliyor."

Wrangler ve Renegade 4xe, Autoshow ile beraber Türkiye'de

Autoshow ile Wrangler 4xe ve Renegade 4xe modellerinin Türkiye'de satışına başladıklarına da belirten Süslü, "Standımızda detaylı incelenebilecek olan Wrangler 4xe, 380 beygir toplam güce ve 637 NM torka sahip ve sadece elektrikli olarak şehir içinde 50 kilometreye kadar sürüş imkanı sunuyor. Elektrikli motorun desteği ile 0'dan 100 km/s hızlanmasını 6,4 saniye gerçekleştirerek bir arazi aracına göre üstün performans sunuyor. Elektrikli motorun sunduğu anlık çekiş sayesinde Wrangler 4xe performansın yanı sıra off-road kabiliyetini de bir üst seviyeye taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Premium hizmet anlayışımızla, kapılarına kadar teslim imkanı da sunuyoruz"

Eylül ayında Jeep modelleri için dijital satış kanalını devreye aldıklarını belirten Özgür Süslü, "Müşterilerimiz, 'onlıne.jeep.com.tr' adresinden satın almak istedikleri Renegade, Compass ve Wrangler modellerimizden birini seçtikten sonra, araçlarını konfigüre ederek, ön ödeme yapıyor. Bu aşamada bayilerimiz devreye giriyor ve satış danışmanlarımız hemen müşterimizle irtibat kuruyor. Takibinde satış işlemlerini tamamlıyorlar. Son aşamada ise müşterilerimiz otomobillerini nasıl tercih ederlerse o şekilde teslim alabiliyor. Araçlarını showroomdan teslim alabilecekleri gibi premium hizmet anlayışımızla, kapılarına kadar teslim imkanı da sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Salon 4'te bulunan Jeep standı "https://www.autoshowodd.com/fuar/jeep/" adresinden ziyaret edilebilecek

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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