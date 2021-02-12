Jeep, 80'inci yaşına özel versiyonları pazara sunacak

Jeep, Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator modellerinde "80'inci Yıl Dönümü" özel versiyonlarını ilkbahardan itibaren pazara sunmaya hazırlanıyor.

Tofaş açıklamasına göre, 1941 yılında seri üretilen ilk 4x4 araç Willys MB ile doğan Jeep, bu yıl 80'inci yaşını kutluyor. Jeep DNA'sı, geçen 80 yılda, üstün off-road becerilerinin yanı sıra konfor ve teknolojik anlamda sürekli yenilenerek gelişti. Segmentine adını veren marka, 4x4 liderliği, özgürlük ve macerayla geçen 80 yılda ürün gamıyla da önemli bir dönüm noktası yaşıyor.

Açıklamaya göre, Jeep, Willys MB'nin ardından 1949 yılında dört tekerlekten çekişli Willys Wagon'un yollara çıkmasıyla Sport Utility Vehicle (SUV) sınıfını oluşturdu. 1963 yılına gelindiğinde ise Wagoneer ile "Premium SUV" sınıfının yaratıcısı oldu. Her zaman yeni segmentlerin ve yeni teknolojilerin öncüsü olan Marka, günümüzde ise Renegade, Compass ve Wrangler 4xe modelleriyle tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Jeep'in özel versiyonları markanın geçmişine saygı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda 1966 yılında başlayan yıl dönümlerini veya başarıları kutlamak için özel versiyonlar üretme geleneğini de sürdürüyor. 2021 yılının öne çıkacak modelleri olan Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator'ün "80'inci Yıl Dönümü" özel versiyonlarının; ilkbahardan itibaren pazarlarda kademeli olarak satışa sunulması planlanıyor.

80'inci yıla özel detaylar

Açıklamaya göre, Jeep'in 80'inci yıl özel versiyonlarının tamamında yarı parlak Granit Kristal vurgularla zenginleştirilen "80. Yıl" logosu, tungsten dikişli ve "80. Yıl" logosuna sahip elmas desenli koltuk döşemeleri yer alıyor. Özel versiyonların iç mekanlarını ise parlak siyah vurgular ve koltuklarla paspaslardaki logo etiketleri gibi özel tasarım ipuçları süslüyor. Modellerde yer alacak özel alaşım jantlar yıl dönümü versiyonlarının dış görünümünü tamamlıyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlar dışında, Jeep'in şarj edilebilir hibrit sistemiyle de donatılacak olan versiyonlar, markanın 4x4 yeteneklerini destekleyen gelişmiş teknoloji ve güvenlik donanımlarına da sahip olacak. 8,4 ve 10,1 inçlik dokunmatik ekranlar, DAB radyo ve akıllı telefon entegrasyonu ile UconnectT, tam LED aydınlatma ve yeni "1941'den beri" bilgi-eğlence sistemi ekranı kullanıma sunulan donanımlardan bazıları olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak