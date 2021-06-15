Jean Monnet bursiyerleri sertifikalarını aldı
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Jean Monnet bursiyerleri sertifikalarını aldı

Jean Monnet bursiyerleri sertifikalarını aldı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'de 2 binden fazla Jean Monnet bursiyeri bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1989'da beri daha çok elitler ve kamudaki bürokratlar tarafından yürütüldü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'de 2 binden fazla Jean Monnet bursiyeri bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1989'da beri daha çok elitler ve kamudaki bürokratlar tarafından yürütüldü. Ancak siz Jean Monnetliler, özel sektördesiniz, akademidesiniz, sivil toplumda yer alıyorsunuz. Dolayısıyla bu sürecin layıkıyla sahiplenilmesi açısından sizlere düşen sorumluluklar oldukça fazla." diye konuştu.

Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 ve 2019-2020 akademik yılı bursiyerlerine Ankara'da sertifika verilmesi törenine Kaymakcı'nın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ile çok sayıda yeni ve eski Jean Monnet bursiyeri katıldı.

Törende konuşma yapan Kaymakcı, bursiyerlerin Türkiye'nin AB üyeliği sürecine katkıda bulunabilmesi için bir ağ içinde olmaları ve yakın çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kendisinin de Türkiye'de AB bursu almış ilk kişilerden olduğunu hatırlatan Kaymakcı, bugün 2 binden fazla Jean Monnet bursiyerinin bulunduğunu belirtti.

Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde bursiyerlerlerden çok şey beklediğini ifade ederek,şunları söyledi:

"Araştırma veya öğrenim yaptığınız ülkelerde yaptığınız izlenimleri, AB üyelik sürecinde kullanmamız çok önemli. Bizler sizlerden çok şey bekliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1989'da beri daha çok elitler ve kamudaki bürokratlar tarafından yürütüldü. Ancak siz Jean Monnetliler, özel sektördesiniz, akademidesiniz, sivil toplumda yer alıyorsunuz. Dolayısıyla bu sürecin layıkıyla sahiplenilmesi açısından sizlere düşen sorumluluklar oldukça fazla."

Türkiye'nin Avrupa Koleji burslarına da desteğinin devam edeceğini belirten Kaymakcı, Türkiye'de Jean Monnet günü ilan edileceğini de kaydetti.

Meyer-Landrut da yaptığı konuşmada Jean Monnet'nin Türkiye'de uygulanan en uzun soluklu AB programlarından biri olduğunu belirterek, 2 bini aşkın Türk vatandaşının AB bağlantılı alanlar ile AB'nin çalışma alanlarıyla ilgili konularda Avrupa yüksek eğitim kurumlarında eğitim aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Jean Monnet bursuyla İngiltere'de okuduğunu hatırlatan Meyer-Landrut, programın fikir ve tecrübe paylaşımı ile ortak bir anlayış geliştirmek için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Jean Monnet Bursu

Türkiye ile AB arasında yapılan bir anlaşma ile 1989'da hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerde eğitim imkanı sunuyor.

Program ile Türkiye'nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmek, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmak planlanıyor.

Jean Monnet bursu kazanan bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerde yerleşik bir üniversite veya eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma imkanına sahip oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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