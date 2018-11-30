Jean Monnet Bursiyerleri Brüksel'de

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nın yürütücüsü olduğu ve AB fonlarından desteklenen Jean Monnet Burs Programı kapsamında dün ve bugün Brüksel'e izleme ziyareti düzenlendi.

Farklı ülkelerde yüksek lisans yapan 85 Türk bursiyer, programlarının ikinci günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Etkinlikte, TOBB, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcileri, bursiyerlere iş dünyası perspektifinden hareketle Türkiye-AB ilişkilerini anlattı.

Toplantıda, TOBB'un üyesi olduğu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan Yardımcılığını yürüttüğü Avrupa Ticaret Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Direktörü Dirk Vantyghem ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı Gkofas Panagiotis, bursiyerlerin sorularını yanıtladı.

Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı, AB alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak bu alanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

AB ve Türkiye sivil toplumları arasında diyalog köprüleri kurulmasını da hedefleyen program, sadece Türkiye'ye özel bir program olarak 2007 yılından bu yana AB Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Bursiyerler, en az 3, en fazla 12 aylık dönemlerde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi alıyor veya araştırma programlarına katılıyor.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılında 177 kişiye burs verildi. Gelecek akademik yıllarda bu sayının daha da artırılması için çalışmalar devam ediyor.